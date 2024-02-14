Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluştu - Son Dakika
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Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluştu

Şırnak\'ta ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluştu

Şırnak'ta faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü üyesi H.B., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Silahsız ve teçhizatsız olarak Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu. H.B.'nin adli işlemleri devam ediyor.

14.02.2024 11:09
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İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu.

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren Şırnaklı terörist H.B'nin (33) 10 gün önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçması sağlandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan H.B. ailesiyle buluşturuldu.

Terörist H.B'nin adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Şırnak, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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