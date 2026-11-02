Şırnak'ta İRAP çalıştayında 2027-2031 dönemi için yeni afet risk planı hazırlanıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta İRAP çalıştayında 2027-2031 dönemi için yeni afet risk planı hazırlanıyor

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Şırnak'ta İRAP kapsamında düzenlenen 2. Çalıştay'da 2027-2031 yıllarını kapsayacak yeni İRAP belgesinin hazırlandığı belirtildi. AFAD İl Müdürü, planın kentin coğrafi koşulları, geçmiş afet tecrübeleri ve kurumsal imkanları hesaba katılarak hazırlandığını söyledi.

Şırnak'ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında "İl Afet Tehlikeleri ve Muhtemel Riskler 2. Çalıştayı" yapıldı.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, Şırnak Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, afet yönetiminin yalnızca yaraları sarmak değil afetler öncesindeki riskleri bertaraf etmek ve ortak bir akılla hareket etmek olduğunu söyledi.

Ülkenin coğrafi konumu ve jeolojik yapısı gereği pek çok doğal afetle karşı karşıya kalınabileceğini belirten İşlek, şunları kaydetti:

"Şırnak dağlık coğrafyası, iklim koşulları itibarıyla deprem, kütle hareketleri, su baskınları, orman yangınları ve meteorolojik afetler gibi riskleri barındırmaktadır. 2027-2031 yıllarını kapsayacak yeni İRAP belgemiz, ilimizin coğrafi koşullarını, geçmiş afet tecrübelerini ve kurumsal imkanları en ince ayrıntısına kadar hesaba katacak bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz uygulama döneminde elde ettiğimiz kazanımları, karşılaştığımız zorlukları ve edindiğimiz tecrübeleri bu çalıştayın merkezine alıyoruz. Kurumlarımızın sahip olduğu teknik bilgi, saha deneyimi ve güncel verileri ortaya koyarak tehlikeye maruz alanları, etkilenebilecek nüfusu, kritik tesisleri ve altyapımızı derinlemesine burada birlikte değerlendireceğiz."

Çalıştayda oluşturulacak çalışma masalarında afet türlerine ilişkin son analizlerin yanı sıra güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehdit analizlerini güncelleyeceklerini anlatan İşlek, her fikir, veri ve ortak değerlendirmenin kentin beş yıllık afet vizyonundaki amaç ve hedeflerin temelini oluşturacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından uzmanlar doğal afetlere ilişkin sunum yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan ve AFAD İl Müdür Yardımcısı Bayram Bayat ile kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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