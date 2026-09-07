Şırnak'ta jandarmanın operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 24'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 31 Ağustos-6 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta jandarmanın operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?