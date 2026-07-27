Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 47 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 20-26 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 12 gram esrar, gümrük kaçağı 14 bin 32 paket sigara, 12 elektronik sigara, 6 kilogram nargile tütünü, 1530 elektronik sigara likiti, 116 cep telefonu, 5 bin 54 hırdavat ve inşaat malzemesi, 8 bin 448 araç yedek parçası, 445 giyim ve süs eşyası, 48 mutfak eşyası, 278 muhtelif büro malzemesi, 12 elektronik eşya, 8 kilo çay ile 242 kozmetik ve süs eşyası ele geçirildi, 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.