Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 28 Eylül-4 Ekim'de kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 60 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi; adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 28 Eylül-4 Ekim tarihlerinde asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 60 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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