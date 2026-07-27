Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20-26 Temmuz'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 79 kilogram esrar, 11 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 18 bin paket sigara, 2 bin 436 litre akaryakıt, sahte 4 bin 700 dolar ve 5 bin 805 Türk lirası, 222 termos, oyuncak, elektronik malzeme, makyaj malzemesi ve 25 elektronik sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'sine adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.