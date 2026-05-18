Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Tutuklama

18.05.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 47 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11-17 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4,15 gram eroin, 1 gram skunk, 14,29 gram sentetik uyuşturucu, 72,61 gram bonzai, 3,72 bonzai hammaddesi, 32 sentetik ecza, 6 sentetik uyuşturucu hap, 2 bong, gümrük kaçağı 29 bin 900 paket sigara, 6 bin 200 elektronik sigara tütünü, 8 bin 458 puro, 118 elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, 12 kilogram çay, 242 muhtelif ilaç, tabanca ve şarjörü, 5 bin 687 gözlük, termos, saç düzleştirici ve makyaj malzemesi ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:40:37. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.