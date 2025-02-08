Şırnak'ta Kadınlardan Öğrencilere Kış Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta Kadınlardan Öğrencilere Kış Hediyesi

Geniş Video İzle

Şırnak'ta 130 kadın, ördükleri kış giysilerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

08.02.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kadınların ördüğü bere, atkı ve eldiveneler öğrencilere dağıtıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 130 kadın kursiyer, ördüğü 130 bere, 140 eldiven ve 140 atkı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Beytüşşebap Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Aile destek Merkezi'nde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, kaymakamlığın hayata geçirdiği proje ile hem örüyor hem de kazanıyor. "ADEM'le Geleceğimizi Isıtıyoruz Projesi" sayesinde köy okullarında eğitim gören öğrencilere 130 bere, 140 eldiven ve 140 atkı dağıtıldı.

Beşağaç, Bölücek, Değirmen ve Güneyyaka köy okullarını gezen Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran ve Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, kadın kursiyerlerin hazırladığı hediyeleri öğrencilere verdi. Projenin hayata geçmesiyle ilçe genelinde binlerce öğrenciye atkı, bere ve eldiven hediye edilecek.

Halk Eğitim Müdürü Nazmi Güzel, hayata geçen bir proje ile ilçemizdeki köy okullarında eğitim gören öğrencilere hediyeler vermek istediklerini belirterek, "İlk etapta 130 öğrenciye ulaşacağız. 5 köye gittik. Çeşitli oyuncaklarda dağıtıyoruz. Bu projenin ülke genelinde yayılmasını istiyoruz" dedi.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Sevilay Ataman ise, "Köy köy okul okul dolaşacağız. Merkezimizde atkı bere işledik. Bu sayede bütün öğrencilerimize ulaşacağız. Kaymakamlığın desteğiyle bu proje hayata geçti. Çok mutlu oluyorlar. Projemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beytüşşebap, Eğitim, Güncel, Şırnak, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kadınlardan Öğrencilere Kış Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:47:51. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kadınlardan Öğrencilere Kış Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.