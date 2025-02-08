Şırnak'ta Kadınlardan Öğrencilere Kış Hediyesi

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Şırnak'ta kadınların ördüğü bere, atkı ve eldiveneler öğrencilere dağıtıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 130 kadın kursiyer, ördüğü 130 bere, 140 eldiven ve 140 atkı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Beytüşşebap Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Aile destek Merkezi'nde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, kaymakamlığın hayata geçirdiği proje ile hem örüyor hem de kazanıyor. "ADEM'le Geleceğimizi Isıtıyoruz Projesi" sayesinde köy okullarında eğitim gören öğrencilere 130 bere, 140 eldiven ve 140 atkı dağıtıldı.

Beşağaç, Bölücek, Değirmen ve Güneyyaka köy okullarını gezen Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran ve Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, kadın kursiyerlerin hazırladığı hediyeleri öğrencilere verdi. Projenin hayata geçmesiyle ilçe genelinde binlerce öğrenciye atkı, bere ve eldiven hediye edilecek.

Halk Eğitim Müdürü Nazmi Güzel, hayata geçen bir proje ile ilçemizdeki köy okullarında eğitim gören öğrencilere hediyeler vermek istediklerini belirterek, "İlk etapta 130 öğrenciye ulaşacağız. 5 köye gittik. Çeşitli oyuncaklarda dağıtıyoruz. Bu projenin ülke genelinde yayılmasını istiyoruz" dedi.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Sevilay Ataman ise, "Köy köy okul okul dolaşacağız. Merkezimizde atkı bere işledik. Bu sayede bütün öğrencilerimize ulaşacağız. Kaymakamlığın desteğiyle bu proje hayata geçti. Çok mutlu oluyorlar. Projemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.