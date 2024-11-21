Şırnak\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, 2'nci günde de devam ediyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için, dün AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı. Havanın kararması üzerine aramalara ara verildi.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Bitlis'in Tatvan ilçesinden su altı polis dalgıç ekipleri, Van Polis Dalgıç ekipleri ile Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de arama çalışmalarına katılmak üzere Şırnak'a geldi. Ekipler, tam donanımlı arama-kurtarma araçları, teknisyenleri, dron, dalgıçlar ve su üstü botlarla Cizre- Irak sınırındaki 30 kilometrelik alanda su üstü arama-kurtarma çalışması yaptı. Cizre- Silopi güzergahı boyunca askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personeller de sınır hattı boyunca arama çalışması yaptı. Devam eden çalışmalarda henüz Yalgettekin'e ait bir ize rastlanmadı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,