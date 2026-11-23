Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16-22 Kasım'da terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 2,79 gram eroin, 2,49 gram sentetik uyuşturucu, 107 sentetik ecza hapı, bong aparatı ve 4 tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.