Şırnak'ta Ormanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
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Şırnak'ta Ormanlara Giriş Yasağı

23.07.2025 15:09
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Şırnak Valiliği, orman yangınlarını önlemek için 1 Eylül 2025'e kadar ormana girişleri yasakladı.

ŞIRNAK Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıkları ve insan hareketliliği nedeniyle yangınları önlemek amacıyla 1 Eylül'e kadar ormana giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na dayanılarak alınan kararla, kent sınırları içindeki ormanlara giriş çıkışların 1 Eylül 2025'e kadar yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, ormanda mangal, semaver, havai fişek, dilek feneri gibi ateşli materyallerin kullanımı da yasak kapsamına alındı. Açıklamada şöyle denildi:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde ilimiz ormanlarında ciddi hasarlar oluşturabilecek orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca Şırnak ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 22 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 1 Eylül 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır. Şırnak ili genelinde bütün ormanlık alanlarda; mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklanmıştır. Ayrıca kara yolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır. Orman Kanunu'nun 31'inci ve 32'nci maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ­ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle belirtilen tarihten itibaren 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak kontrollü ateş yakmak dahil, ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacaklardır. Bütün belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyenler, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebileceklerdir. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler. Kaymakamlıklar ve Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün koordinasyonu altında genel kolluk birimleri ve orman muhafaza memurları tarafından bu kararla alınan tedbirler ve getirilen yasaklamaların kontrol ve denetimi kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Yasaklama kararına aykırı davrananlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirilecektir. Bu karar Şırnak ili sınırları içindeki bütün ormanlık alanlarda uygulanır. Yangın ihbarları ve bununla ilgili bütün şüpheli durumlar 112 Acil Çağrı Hattı aranarak yapılabilecektir. Yukarda maddeler halinde sayılan kararlara aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri Şırnak Valiliği tarafından yürütülür."

Kaynak: DHA

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