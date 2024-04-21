Şırnak\'ta pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Van'da Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan 53 yaşındaki kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erek Dağı'na ot toplamaya giden kişi, aniden rahatsızlandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Yol olmadığı için ambulansla olay yerine gidemeyen ekipler, yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın beklediği bölgeye taşınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.