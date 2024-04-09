Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Apple'ın M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı

32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi. Editörümüz Alperen tarafından yapılan testlerde, oyun performansının tatmin edici olmadığı ve pil kullanımının da düşük olduğu belirtildi. Ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğu ifade edildi.