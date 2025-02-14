Şırnak\'ta PKK Operasyonu: 15 Gözaltı

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(ŞIRNAK) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla kentte izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan atan kişilerin kimliklerini belirledi.

Kent merkezi ve ilçelerde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.