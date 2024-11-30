Şırnak'ta PKK Operasyonunda 5 Tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 30 zanlıdan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kentte daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarından belirlenmiş, düzenlenen operasyonlarda 30 zanlı gözaltına alınmıştı.
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