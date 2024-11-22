Şırnak'ta PÖH Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta PÖH Tatbikatı Gerçekleştirildi

Polis Özel Harekat, rehin alma senaryosuna yönelik tatbikat yaparak güvenliği pekiştirdi.

22.11.2024 12:47
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Şırnak'ta Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, kentte yaşanabilecek olaylara en hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek için tatbikat gerçekleştirdi.

Şırnak'ta her türlü ulaşım araçlarında kaçırma ve rehin alma olaylarına hazırlıklı olmak amacıyla, diğer birimlerin de desteğiyle Gümüştepe Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, senaryo gereği, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan otobüste rehin alınan öğrencilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Şırnak çevre yolunda zırhlı araçlarla durdurulan otobüste rehin alınan yolcuların serbest bırakılması için alanında uzman müzakerecinin çabalarının sonuç vermemesi üzerine, operasyon düzenlendi.

Silahlı saldırganı etkisiz hale getiren PÖH timleri, kurtarılan vatandaşların sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Tatbikata, 112 Acil Sağlık ekipleri de destek verdi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özel harekat ekiplerince başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta gerçek mühimmatların kullanıldığını söyledi.

Dosta güven, düşmana korku salan bir tatbikat yapıldığını ifade eden Ekici, şöyle konuştu:

"Neredeyse tamamı yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Hepimizin bildiği üzere 40 yıldır kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütüyle mücadele ediyoruz ve bugün bölücü terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Şehirlerimizde huzur ve güvenin teminatı emniyet güçlerimizdir. Şırnak'ı ülkenin en güvenli şehri haline getirene kadar çalışmalarımız devam edecek. Kahraman polisimizin yanında jandarmamız bugün dünyada medarıiftiharımızdır. Ordumuz bugün NATO'nun 3'üncü, dünyanın 8'inci büyük ordusu ve yüzyıldır bölgesinde huzurun ve barışın, güvenin teminatıdır. Ne kadar gurur duysak azdır."

Programa, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ile kamu kurum temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta PÖH Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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