Şırnak Valisi Ekici: 'Biz Uyumuyoruz, Şırnak Huzurla Uyuyor'

Şırnak'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen törende Vali Birol Ekici, 'Biz uyumuyoruz ama Şırnak huzurla uyuyor' dedi. Vali Ekici, kentin yıllar içinde büyük değişim yaşayarak huzur ve güvenin adresi haline geldiğini belirtti ve bu başarıyı tarihi olarak nitelendirdi.

Şırnak'ın Türkiye genelinde en az suç işlenen 10 il arasında yer aldığını vurgulayan Ekici, bu başarının tesadüf olmadığını söyledi. İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle organize suçlarla yoğun mücadele edildiğini kaydederek, polis teşkilatına teşekkür etti. Vatandaşların güvenlik güçleriyle kurduğu güçlü bağa dikkat çeken Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ayda yaklaşık 46 bin çağrı yapıldığını aktardı.

Vali Ekici, polis, jandarma ve askerin omuz omuza verdiği mücadelenin kenti bugünlere taşıdığını ifade ederek, 'Biz uyumayacağız ki vatandaşımız huzurla uyusun' dedi. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da teşkilatın milletin huzuru için gece gündüz görev başında olduğunu söyledi. Törende ayrıca AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kutlama mesajları iletti. Etkinlikler kapsamında başarılı polis memurlarına teşekkür belgeleri verildi ve pasta kesildi.