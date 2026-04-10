Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak Valisi Ekici: 'Biz Uyumuyoruz, Şırnak Huzurla Uyuyor'

10.04.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen Polis Haftası kutlamasında Vali Birol Ekici, kentin huzur ve güven ortamında büyük değişim yaşadığını belirtti. Şırnak'ın Türkiye'de en az suç işlenen iller arasında yer aldığını vurgulayan Ekici, güvenlik güçlerinin başarılı mücadelesine dikkat çekti.

Şırnak'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen törende Vali Birol Ekici, 'Biz uyumuyoruz ama Şırnak huzurla uyuyor' dedi. Vali Ekici, kentin yıllar içinde büyük değişim yaşayarak huzur ve güvenin adresi haline geldiğini belirtti ve bu başarıyı tarihi olarak nitelendirdi.

Şırnak'ın Türkiye genelinde en az suç işlenen 10 il arasında yer aldığını vurgulayan Ekici, bu başarının tesadüf olmadığını söyledi. İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle organize suçlarla yoğun mücadele edildiğini kaydederek, polis teşkilatına teşekkür etti. Vatandaşların güvenlik güçleriyle kurduğu güçlü bağa dikkat çeken Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ayda yaklaşık 46 bin çağrı yapıldığını aktardı.

Vali Ekici, polis, jandarma ve askerin omuz omuza verdiği mücadelenin kenti bugünlere taşıdığını ifade ederek, 'Biz uyumayacağız ki vatandaşımız huzurla uyusun' dedi. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da teşkilatın milletin huzuru için gece gündüz görev başında olduğunu söyledi. Törende ayrıca AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kutlama mesajları iletti. Etkinlikler kapsamında başarılı polis memurlarına teşekkür belgeleri verildi ve pasta kesildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Polis Haftası, Birol Ekici, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:47:12. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak Valisi Ekici: 'Biz Uyumuyoruz, Şırnak Huzurla Uyuyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.