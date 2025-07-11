Şırnak'ta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hizmete açıldı

ŞIRNAK'ta 96 bin metrekarelik alana inşa edilen 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi', düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan millet bahçesi, törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Millet bahçesi, 2 basketbol sahası, futbol sahası, 4 çocuk oyun parkı, trafik eğitim parkuru, gölet, etkinlik amfisi ve ip parkurunun yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, otopark, güvenlik birimleri, mescit, aydınlatma ve sulama sistemleriyle birlikte çok sayıda sosyal ve sportif alanı barındırıyor. Bugünkü güncel bedeli 645 milyon TL'ye ulaşan projeyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Şırnaklı vatandaşlarımız bu güzel millet bahçesine gelip görmek, piknik yapmak istediler. Yeşilyurt Mahallesi'nde 96 bin metrekare üzerine kurulan, 65 bin metrekaresi peyzaj alanı olan bu projeye çok güçlü paralar harcandı. Şırnaklılara layık bir proje oldu. Salı günkü meclis toplantımızda buranın ismini Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olarak kararlaştırdık. Hayırlı olsun. ve böyle bir parkı bize armağan eden bu büyük devlet adamına saygılarımı arz ediyorum. Millet bahçesi çok yerde gördüm ama bunun gibisini görmedim" dedi.

'ŞIRNAK'IN ALTIN GERDANLIĞI'

Açılışta konuşan Vali Birol Ekici de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu güzel altın gerdanlığı Şırnak'a kazandırdığı için belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şehirleri millet bahçesiyle süslediği için şükranlarımı sunuyorum. Diğer parklara göre hem daha büyük hem de daha eğlenceli. Çocuklarımızla vakit geçirebileceğimiz, stresten uzaklaşabileceğimiz, günümüzü dolu dolu geçirebileceğimiz çok güzel bir alan. Belediye ekiplerini tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olsun. Şırnak'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,