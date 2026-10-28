Şırnak'ta riskli kayalar AFAD'ın raporuyla IRATA sertifikalı ekiplerce temizleniyor - Son Dakika
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Şırnak'ta riskli kayalar AFAD'ın raporuyla IRATA sertifikalı ekiplerce temizleniyor

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Şırnak\'ta riskli kayalar AFAD\'ın raporuyla IRATA sertifikalı ekiplerce temizleniyor
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Şırnak'ta Beytüşşebap-Uludere kara yolunda düşme riski taşıyan kaya blokları, AFAD'ın teknik raporları doğrultusunda IRATA sertifikalı dağcı ekiplerce temizleniyor. Kışın sık sık kaya düşen güzergahtaki çalışma, can ve mal güvenliği riskini azaltmayı amaçlıyor.

Şırnak'ta Beytüşşebap ve Uludere ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda düşme riski taşıyan kayalar AFAD tarafından temizleniyor.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanabilecek herhangi bir afet sonucu can ve mal kayıplarını asgari düzeye indirebilmek için afetler meydana gelmeden gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Uludere ve Beytüşşebap kara yolunun kış aylarında sık sık kaya düşmesi nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı kaydedilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Düşme ihtimali bulunan kaya bloklarının yuvarlanma güzergahlarında konut, iş yeri, yol vb. yapıların varlığı ıslah yöntemlerini zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda Şırnak AFAD teknik personelleri tarafından yapılan inceleme ve hazırlanan teknik raporlar doğrultusunda kara yolları sorumluluk alanında bulunan güzergahta kara yolları tarafından ayrılan bütçe ve temin edilen ödenek ile Trabzon ilinden gelen uzman IRATA sertifikasına sahip profesyonel dağcı ekipler tarafından 'yamaç temizliği' kapsamında dağlık alan, kaya bloklarından temizlenmektedir."

Kaynak: AA
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