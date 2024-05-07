Şırnak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan çoban kurtarıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan çoban kurtarıldı

Şırnak\'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan çoban kurtarıldı

Şırnak'ın Merkez Kasrik beldesine bağlı Davutlu köyünde sağanak yağış nedeniyle Nerdüş Deresi'nin debisi yükseldi. Hayvanlarını karşıya geçirmek isteyen çoban, suyun akıntısına kapılarak mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan çoban, tedbir amacıyla Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

07.05.2024 11:12
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Şırnak'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan çoban, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Kasrik beldesine bağlı Davutlu köyünde dün gece saatlerinde sağanak nedeniyle Nerdüş Deresi'nin debisi yükseldi.

Hayvanlarını köy içerisinden geçen derenin karşısına geçirmek isteyen çoban, debisi yükselen suyun akıntısına kapılarak mahsur kaldı, 10 koyun akıntıya kapılarak telef oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çoban, traktörün arkasına bağlanan ipe tutunarak dereden çıktı, tedbir amacıyla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan çoban kurtarıldı - Son Dakika

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