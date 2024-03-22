Selde sürüklenen vatandaş: "Mağdur komşularımın yardımına giderken oğlumla sele kapıldık"
Şırnak'ta sağanak yağış hayatı felç etti
ŞIRNAK - Şırnak merkez ve ilçelerinde 4 gündür aralıksız bir şekilde devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. Cizre ilçesinde yağmur sele dönüştü, dereler taştı, binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere'de 4, Cizre ilçesinde ise 2 gündür aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Cizre'de sağanak yağmur sele dönüştü 38 ev, 5 iş yeri selden etkilendi. Selde sürüklenerek hayat mücadelesi veren baba olay anını anlattı. Komşularına yardıma gitmek için evlerinin arka sokağına gittiğini söyleyen baba oğlu ile beraber sel sularına kapıldığını söyledi. Ahmet Ermağan, "Yağmur başladığında evimizin arka sokağına gittim. Çok yağmur yağdığında orada su taşması oluyordu. Bende mağdur olan komşularım varsa onlara yardımcı olmak için gitmiştim. Oğlumda arkadan geldi. Önce oğlum sel suyuna kapıldı sonra ben suda sürüklendim. Sürüklenerek oğlumla beraber bir yerlere tutunarak kurtulduk. Hamdolsun şimdi iyiyiz, sadece kolumda kırık var" dedi.
Öte yandan ilçede inşaat alanına biriken su etrafındaki binalara zarar verdi. Bir binanın çökme tehlikesi bulunuyor. Dün akşam saatlerinde Cizre'de şiddetini artıran sağanak yağış nedeni ile meydana gelen sel felaketinin meydana getirdiği hasar gün yüzüne çıktı. Şah Mahallesi Sevgi Sokağında bulunan inşaat alanında biriken su etrafındaki binaların çökmesine zemin hazırladı. İnşaat alanının etrafında bulunan 4 bina tedbir amaçlı boşaltılırken bir binanın da çökme tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çok sayıda ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü selde can kaybı ise yaşanmadı. Sağanak yağış sonra oluşan sel nedeni ile ilk belirlemelere göre 38 ev ve 5 iş yeri sel sularından zarar gördü. Sur, Cudi ve Nur Mahallesinin büyük bir bölümü selden etkilendi.
Şırnak Valisi Atay, sel sonrası Cizre'de incelemelerde bulundu
Şırnak Valisi Cevdet Atay Cizre'de yaşanan sel sonrası mahalleleri tek tek dolaşıp yaşanan mağduriyeti ve oluşan hasarı yerinde tespit etti. Vali Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte selin yaşandı Cudi, Su ve Nur Mahallelerinde incelemelerde bulunup vatandaşların sorunlarını dinleyip, ekiplere gerekli talimatları vererek çalışmaların hızlandırılmasını istedi.
Uludere'de sel nedeniyle yollar çöktü
Uludere ilçesinde etkisini büyük ölçüde hissettiren sağanak yağış derelerin taşmasına, yolların bozulmasına ve araç ulaşımının aksamasına neden oldu. Ekipler yoldaki ulaşım aksamasını ve oluşabilecek bir felakete karşı gece boyu çalışmalarını sürdürdü.
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