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Şırnak'ta Sibirya soğukları şelaleleri dondurdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Şelaleler donduğu ilçede dağlar buz kesildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış çetin geçiyor. Van- Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan Beytüşşebap'ta Sibirya soğukları etkisini gösteriyor. Yüksek bölgelerde kar yağışı etkili olurken alçak bölgelerde ise şelale ve dağlık alanlar dondu. Gece havanın eksi 20'lere kadar düştüğü ilçede birçok şelale donarken Hamdin şelalesinde 4 metreyi bulan sarkıtla oluştu.

Bölgeyi gezen Serdar Gökçe isimli vatandaş, "Güneş var ama hava çok soğuk. Gece hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşüyor. Her yer buz kesildi, şelaleler dondu" dedi.