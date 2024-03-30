Şırnak'ta sıcak hava çığ düşmesine neden oldu

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Şırnak'ta çığ böyle geldi

Sıcak hava çığ düşmesine neden oldu

ŞIRNAK - Bu sefer yağış değil, sıcak hava çığ düşmesine neden oldu. Güneşli havada köye düşen çığ paniğe neden oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de sıcak havaların etkisiyle yüksek dağ yamacından kopan kar kütleleri çığın oluşmasına neden oldu. Güneşli havada öğle vakti köye düşen çığ paniğe neden oldu. Vatandaşların cep telefonuyla kayda aldığı düşme anı görenleri hayrete düşürdü. Olay dün Ortaköy yakınlarında meydana geldi. Dağdan kopan kar çığ oluşturdu. Yavaş ilerleyerek köye kadar gelen çığ paniğe neden oldu.

(SRD-AKK-Y)