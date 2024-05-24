Şırnak\'ta Termal Kamera ile Anadolu Parsı, Sırtlan ve Su Samuru Görüntülendi

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Şırnak'ta güvenlik güçlerinin kullandığı termal kamera, Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cudi Dağı'nda görev yapan güvenlik güçlerinin termal kameralarına Anadolu parsı ve sırtlanın aynı karede görüntülendiğini söyledi.

Koç, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu Parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar."

Termal kamera görüntülerinde Anadolu parsı ve sırtlan aynı karede görüntülenirken, su samurlarının deredeki koşuşturmaları yer alıyor.