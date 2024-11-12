Şırnak'ta Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4- 10 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.