Şırnak'ta terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak\'ta terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ, FETO ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.02.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETO ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Tutuklama, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:31:02. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement