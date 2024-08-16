Şırnak\'ta uygun olmayan iklimde muz yetiştirildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Muhammed Yasa Yural, uygun olmayan iklimde muz yetiştirdi.

İlçenin Kale Mahallesi'nde yaşayan Yural, Hatay'dan getirdiği muz fidesini Dicle Nehri kenarındaki bahçesine dikti.

Yural, "İlçemizin toprağının ne kadar verimli olduğunu göstermek için Anamur muzu yetiştirdim. Herkes bu bölgede muz yetişmeyeceğini belirtirdi. Ben de denemek istedim. Şu an ağacımız meyve verdi. 15-20 kilogram muz yetiştirdim. Bu bölgede muz yetiştirilemeyeceğini belirten arkadaşlarıma yavru fide verdim, bu fideleri bahçelerine ekmelerini sağladım." dedi.