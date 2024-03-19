Şırnak'ta yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak\'ta yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında yapılan aramalarda, 6 bin 54 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre motorin ve birçok kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

19.03.2024 12:46
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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi, Cizre, Uludere ve Silopi'de ekiplerce, 11- 18 Mart'ta gerçekleştirilen uygulamalarda bazı araçlarda ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 6 bin 54 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre motorin, 3 cep telefonu, 240 kozmetik malzemesi, 90 elektronik sigara, 59 güneş gözlüğü, 318 muhtelif inşaat malzemesi, 29 çift spor ayakkabı, 5 elektronik eşya, 103 anahtar takımı, 25 kilogram çay, 118 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ve 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Şırnak, Gözaltı, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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