Şırnak\'ta yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi, Cizre, Uludere ve Silopi'de ekiplerce, 11- 18 Mart'ta gerçekleştirilen uygulamalarda bazı araçlarda ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 6 bin 54 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre motorin, 3 cep telefonu, 240 kozmetik malzemesi, 90 elektronik sigara, 59 güneş gözlüğü, 318 muhtelif inşaat malzemesi, 29 çift spor ayakkabı, 5 elektronik eşya, 103 anahtar takımı, 25 kilogram çay, 118 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ve 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.