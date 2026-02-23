Şırnak'ta Zimem Defteri Geleneği Yaşatıldı - Son Dakika
Şırnak'ta Zimem Defteri Geleneği Yaşatıldı

23.02.2026 12:50
Hayırseverler, 3 esnafın borcunu ödeyerek zimem defteri geleneğini canlandırdı.

ŞIRNAK'ta hayırseverler, Osmanlı'dan günümüze uzanan 'zimem defteri' geleneğini yaşatarak 3 esnafın veresiye defterini satın alıp, yaklaşık 200 bin TL'lik borcu kapattı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İl Temsilciliği öncülüğünde, Osmanlı Dönemi'nde ramazan ayında uygulanan ve zenginlerin esnafı dolaşarak 'zimem defteri' olarak bilinen veresiye defterlerinin bir kısmını ya da tamamını satın alması geleneği yaşatıldı. Hayırseverlerin desteği ile Kumçatı beldesindeki 2 bakkal ile İdil ilçesindeki 1 bakkaldaki veresiye defterleri satın alındı. Borçların ödenmesi sırasında borçluların isimleri öğrenilmeden yalnızca defterler üzerinden işlem yapıldı.

'KİMİLERİ 10 YILDIR ÖDEME YAPAMIYORDU'

Esnaf Ahmet Güler, yapılan desteğin kendileri ve borçlular açısından büyük bir rahatlama sağladığını belirterek, "Babamla birlikte bu marketi yıllardır işletiyoruz. Durumları iyi olmayan, uzun süredir borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımız vardı. Kimileri yaklaşık 10 yıldır ödeme yapamıyordu. Hayırsever ağabeylerimiz geldiler, defteri tamamen kapattılar. Borçların tamamını ödediler. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

'ESNAF VE VATANDAŞLAR RAHATLADI'

MÜSİAD İl Temsilcisi Ahmet Adan da 'zimem defteri' geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Zimem geleneği, Osmanlı'dan günümüze uzanan çok kıymetli bir mirastır. Bu gelenek sayesinde hem esnaflarımız rahatlıyor hem de borçlu, durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın üzerindeki yük hafifliyor. MÜSİAD olarak daha önce de var olan bu geleneği yeniden canlandırdık. Bu yıl da aynı anlayışla uygulamaya devam ettik. Esnafımızın yıllarca tahsil edemediği, daha doğrusu ödeme imkanı olmayan vatandaşlarımızın borçlarını kapattık ve defterlerin tamamını satın aldık. Böylece hem esnaflarımız rahatladı ve ticaretini sürdürebilecek duruma geldi hem de borçları nedeniyle belki de bu dükkanların önünden dahi geçemeyen vatandaşlarımızın yükü hafiflemiş oldu. Artık gönül rahatlığıyla yeniden alışveriş yapabilecekler" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

