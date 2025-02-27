Şırnak'tan Bin Öğrenci Çanakkale'ye Gönderildi

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"Şehri Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesiyle" bin öğrenci Çanakkale'ye gönderildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta "Şehri Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesiyle" başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere bin öğrenci Çanakkale gezisinden yararlandı.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle "Şehri Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesiyle" kapsamına şehit ve gazi çocuklarının da içinde olduğu toplamda bin öğrenciye Çanakkale gezisi düzenlendi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında öğrencileri uğurlayan Vali Birol Ekici, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Çanakkale'de birçok yeri gezip gören öğrenciler, gezinin verimli geçtiğini söyledi.

Öğrencilerden Sorhin Unat, geziyi hazırlayan herkes çok teşekkür ettiğini belirterek, "Çanakkale'de güzel yerler gördüm. Herkesin gelip buraları görmesi gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ne zorluklarla Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bize anlattı" dedi.

Sümeyye Adanç ise, arkadaşları ve öğretmenleri le geldiğini ifade ederek, "Burada tarihimizi öğrendik. Tarihi yerleri gezerek o dönemde neler yaşandı bunu öğrendik. Bize dokundu" şeklinde konuştu.