Şırnak Üniversitesi\'nin Gazze konferansında bilincin diri tutulması çağrısı yapıldı

Şırnak Üniversitesi, Gazze'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturmak ve Filistin meselesinin tarihsel sürecine dikkati çekmek amacıyla "İnsanlık İmtihanımız Gazze" konulu konferansı düzenledi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi El-Cezeri Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu, Filistin'de yaşananların uzun yıllara dayanan bir sürecin sonucu olduğunu, toplumda bilinç ve farkındalığın canlı tutulması gerektiğini söyledi.

Agitoğlu, "Burada bilmediğimiz yeni şeyler anlatmaktan ziyade asıl ihtiyacımız olan, şuurumuzu ve bilincimizi diri tutmaktır. İçimizdeki haklı öfkeyi canlı tutmalı, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmeliyiz." dedi.

Modern dünyada savaş ve zulüm görüntülerinin sürekli gündeme gelmesinin zamanla insanların duyarlılığını azaltabildiğine dikkati çeken Agitoğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananların sıradanlaştırılmaması lazım. Benzer şekilde toplumlar kendi tarihsel hafızalarını korumaları ve yaşananları yeni nesillere aktarmaları gerekiyor. Onlar geçmişte yaşadıkları sıkıntıları sinema aracılığıyla günümüze taşıyor ve yeni nesillerine unutturmuyorlar. Bizim de bu noktada bilincimizi ve şuurumuzu diri tutmamız gerekiyor."

Konferansa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hüseyni, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Cabir Altıntaş ve öğrenciler katıldı.