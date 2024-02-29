Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Arasında Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine Danışmanlık İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Arasında Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine Danışmanlık İçin Protokol İmzalandı

Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Arasında Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine Danışmanlık İçin Protokol İmzalandı

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine danışmanlık sağlanması için protokol imzalandı. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, protokolün üretimi arttıracağını belirtti. Protokol, Alkış ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin tarafından imzalandı. İmza törenine, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Reşat Sakur ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar Yaman da katıldı.

29.02.2024 12:24
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Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine danışmanlık sağlanması için protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, makamında gerçekleşen imza töreninde, protokol ile çok iyi giden üretimi daha da arttıracaklarını belirtti.

Daha sonra protokolü, Alkış ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin imzaladı.

İmza töreninde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Reşat Sakur, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar Yaman da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Şırnak, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Arasında Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine Danışmanlık İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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