Şırnak Valiliği, Namazdağı'nda kontrollü mühimmat imhası için 2 gün girişi yasakladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliği, Namazdağı bölgesinde 26-27 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığınca kontrollü mühimmat imha edileceğini, bu nedenle bölgeye 2 gün giriş yapılamayacağını açıkladı. Giriş yasağı, imha faaliyeti boyunca geçerli olacak.
Şırnak Valiliği, kontrollü mühimmat imhası nedeniyle Namazdağı bölgesine girişlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 26-27 Ekim'de Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyetinin gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, 2 gün boyunca bölgeye girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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