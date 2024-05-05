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Şırnak Valisi Atay, selin vurduğu Cizre'de incelemelerde bulundu

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Atay:

"Vatandaşlarımızın yarasını ve zararlarını en kısa zamanda kapatacağız"

ŞIRNAK - Selden zarar gören Şırnak'ın Cizre ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1'i ağır hasarlı olmak üzere 70 ev, 7 iş yeri ve 6 aracın zarar gördüğünü söyledi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre'de dün yaşanan sel felaketi sonrası yapılan hasar tespit ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyip, yaraların sarılması, zararların kısa sürede ödenmesi için gerekli talimatları verdi. Vali Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ile birlikte selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulunup vatandaşların sorun, talep ve dileklerini dinledi.

Cizre'de dün öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ilçeyi su altında bırakırken çok sayıda ev, iş yeri ve araç su altında kaldı. İlçe genelinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaşanan sel felaketi sonrası Cizre'deki hasar tespit ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Şırnak Valisi Cevdet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada 70 ev, 7 iş yeri ve 6 aracın zarar gördüğünü söyledi. Vali Atay, "Sel nedeni ile mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı, evlerden su tahliyesi yapıldı ve kısmen de temizlik çalışmaları yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada zarar tespit çalışmalarını yapıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cizre ile yakından ilgilendiğini vatandaşların yaralarının sarılması ve çalışmaların hızlandırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması hususunda gerekli talimatları kendisine verdiğini ifade eden Atay, "Sahadaki arkadaşlarımız ile her türlü gayreti gösteriyoruz. Devletin tüm kurumları ile Cizre'de seferber olmuş durumdayız. Kurumlarımız ve ekiplerimiz bu olayın atlatılması ve vatandaşlarımızın yaşamlarını tekrar rahat bir şekilde sürdürmesi konusunda elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bugün itibari ile hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz ve zararların giderilmesi, yaraların sarılması hususunda ödemelerimizi yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

"70 ev, 7 iş yeri ve 6 araç zarar gördü"

Cizre'de yaşanan sel felaketinde 70 ev, 7 iş yeri ve 6 aracın zarar gördüğünü ifade eden Vali Atay; "1 ağır hasarlı olmak üzere 70 evi su bastı ve eşya zararları oldu. Bazı evlerde sıva boya bazılarında ise bahçe duvarları çöktü. Altyapısal anlamda bazı yerlerde sıkıntılar olduğu tespit edildi. Bununla ilgili planlarımızı yaptık ve hızlı bir şekilde ödemelerimizi alarak insanlarımızın bu yarasını saracağız" şeklinde konuştu.