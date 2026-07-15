Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit - Son Dakika
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Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit

Şırnak ve Bingöl\'de 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit
15.07.2026 14:11
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Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Şırnak'ta İl Müftülüğü koordinesinde İsmetpaşa Mahallesi Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra Vali Birol Ekici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Anma ve Deneyimleme Çadırı"nı ziyaret etti.

Çadırda, 15 Temmuz gecesinin tarihsel seyrini anlatan video gösterimi izlendi, ardından meydanda kurulan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi gezildi.

Etkinliklere, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Solhan Ulu Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Fatih Baz tarafından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Vatandaşlara cami çıkışında gülsuyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Kaymakam Okan Ayaz, Belediye Başkan Vekili Sabahattin Kıvanç, İl Genel Meclis Üyesi Mehdi Sevinç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit - Son Dakika

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