Sırrı Sakık, ağabeyi ve iki çocuğun faili meçhul dosyaları için Bakanlığa dilekçe verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sırrı Sakık, ağabeyi ve iki çocuğun faili meçhul dosyaları için Bakanlığa dilekçe verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırrı Sakık, ağabeyi ve iki çocuğun faili meçhul dosyaları için Bakanlığa dilekçe verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Sırrı Sakık, ağabeyi ve 2015'te Diyadin'de öldürülen iki çocuğun faili meçhul dosyalarının aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na iki dilekçeyle başvurdu. Sakık, adaletin dosyaları raflardan indirmekle değil hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırmakla mümkün olduğunu söyledi.

(ANKARA) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ağabeyi Abdulsamet Sakık ile 2015 yılında Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öldürülen Muhammed Aydemir ve Orhan Arslan'ın dosyalarının aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na iki ayrı dilekçeyle başvurduğunu açıkladı. Sakık, "Adalet, dosyaları raflardan indirmekle değil, hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırmakla mümkündür" dedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, faili meçhul dosyaların araştırılması amacıyla iki ayrı dilekçeyle Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu duyurdu. Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların araştırılması için harekete geçmesi ve Bakanlık bünyesinde bir daire başkanlığı kurması üzerine iki ayrı dilekçeyle başvuruda bulundum. 1992'de HEP Gaziantep İl Başkanı olduğu dönemde, kentin en işlek noktalarından birinde uğradığı suikast sonucu katledilen ağabeyim Abdulsamet Sakık'ın ve 2015'te Ağrı'nın Diyadin ilçesinde çalıştıkları fırında katledilen çocuklar Muhammed Aydemir ile Orhan Arslan'ın dosyalarının bütünüyle aydınlatılmasını istedim.

Aradan yıllar geçti. Acılar dinmedi, sorular cevapsız kaldı, ailelerin adalet arayışı hiç bitmedi. Biz bu ülkede yalnızca faili meçhulleri değil, çoğu zaman faili bilindiği halde cezasız bırakılan cinayetleri de konuşuyoruz. Çünkü adalet, dosyaları raflardan indirmekle değil, hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırmakla mümkündür. Dileğim, geçmişte karanlıkta bırakılan bütün dosyaların yeniden ele alınması; hiçbir siyasi kimliğe, hiçbir inanca ve hiçbir toplumsal kesime bakılmaksızın hakikatin ortaya çıkarılmasıdır."

Kaynak: ANKA
Adalet BakanlığıMilletvekiliSırrı SakıkPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
22:16
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
22:15
Maça damga vuran kare Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 22:33:34. #7.13#
SON DAKİKA: Sırrı Sakık, ağabeyi ve iki çocuğun faili meçhul dosyaları için Bakanlığa dilekçe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei