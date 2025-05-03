Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığının ardından çoklu organ yetmezliği ile vefat etti.

03.05.2025 23:49
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonrası tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Önder için DEM Parti Adıyaman teşkilatı taziyeleri kabul etmeye başladı.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili, Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımda 18 gün süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Önder'in ölüm haberinin ardından DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Çoşkun ve parti yöneticileri parti binasında taziyeleri kabul etti.

'BARIŞI BU ÜLKEYE GETİRDİĞİMİZDE SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E ARMAĞAN EDECEĞİZ'

Parti binasında taziyeleri kabul edeceklerini ifade eden DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Çoşkun, "Bugün DEM Parti ailesi olarak çok üzgünüz. Adıyaman ve Türkiye bir değerini, büyük bir kıymetini kaybetti. Sevgili Sırrı Süreyya Önder yoldaşımız maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sırrı Süreyya Önder hayatı boyunca haksızlığın karşısında durmuş bunun karşılığında da birçok bedel ödemiş yoldaşımdı. Çok üzgünüz biliyoruz her ölüm erken ölümdür ama Sırrı Süreyya Önder'in yapacağı çok iş vardı bu ülkeye barışı getirecekti. Bu ölüm çok erken oldu. Hiç birimiz bu ölüme hazır değildik. Uzun zamandır vermiş olduğu barış mücadelesi vardı. Bu barış artık bizlere emanet bizde bu onurlu barışı bu ülkeye getirdiğimizde Sırrı Süreyya Önder'e armağan edeceğiz. Tüm halkımızın başı sağ olsun Adıyaman DEM Parti İl binamızda taziyelerimizi kabul edeceğiz, misafirlerimizi ağırlayacağız" dedi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA

Kaynak: DHA

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