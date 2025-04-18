Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Umut Verici - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Umut Verici

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Önder'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve umutlu olduklarını açıkladı.

18.04.2025 18:47
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(İSTANBUL) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in "sağlık durumunun stabil olduğunu" belirterek, "Süreç öngörüldüğü şekilde devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder bu süreci sağlıkla atlatacak ve bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak. Çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Florence Nightingale İstanbul Hastanesi'nin önünde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in güncel sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Doğan, kötü haber olmamasının işlerin yolunda gittiğini gösterdiğini belirterek, "Doktorların yaptığı açıklamalara göre, şu ana kadar durum stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz. Çünkü stabilizasyonda öngörülen bu hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere hala büyük bir yaşam mücadelesi veriyor burada sevgili Sırrı Süreyya Önder" dedi.

"Süreç şu anda öngörüldüğü şekilde ilerliyor"

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in babası hakkında "Kendisinin en iyi bildiği şeyi yapıyor direniyor, direnmeye devam ediyor" sözlerini hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder bu süreci sağlıkla atlatacak ve bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak. Çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek. Hastane sürecin uzun bir süreç olacağını en başında hem doktorlar sizlerle paylaştı, hem bizler sizlerle paylaştık. Tekrar ediyorum süreç şu anda öngörüldüğü şekilde ilerliyor. Stabilizasyon gerçekten önemli bir şey ve bu stabilizasyonun devam ediyor olması da bizi memnun eden önemli parametrelerden biri. Ben somut haberler ve daha farklı bilgiler için ancak hekimlerin yapacağı açıklamalara göre bizler de sizlerle paylaşım yapabileceğiz."

"Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya bizi birleştirmeye devam ediyor"

Doğan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın açıklamasına değinerek, "Bir kez daha gördük gösterilen ilgi, dayanışma şifa dilekleri, temenniler hepimizin birlikte beklediği güzel haber Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyi de gösteriyor. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya bizi birleştirmeye devam ediyor" dedi.

DEM Parti İstanbul il ve ilçe örgütünün bugün itibariyle geçmiş olsun dilekleri için ziyarete gelenleri ağırlamaya başladığına dikkati çeken Doğan, sağlık hizmeti almak için gelen yurttaşların sağlık erişimini engellememek için bunu yaptıklarını açıkladı.

Ayşegül Doğan, ürkiye'nin çok çeşitli yerlerinden farklı siyasi görüşlerden insanların birleştiğini söyleyerek, "Bu gücün sevgili Sırrı Süreyya Önder'i kaldıracağını ve yeniden aramıza bizimle birlikte kaldığı yerden devam edeceğini inanmamızı sağlayan en önemli şeylerden biri oluyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

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