Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve samimi yaklaşımları ile gönüllerde iz bırakan kıymetli bir abimizdi. Terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için gösterdiği samimi çabaları her daim hatırlanacaktır" mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Güler'in mesajı şöyle:

"TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn.Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve samimi yaklaşımları ile gönüllerde iz bırakan kıymetli bir abimizdi. Terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için gösterdiği samimi çabaları her daim hatırlanacaktır. Merhum Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun…