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Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti - Son Dakika
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Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis bulutu geçişi sırasında drone ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi. Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibariyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti
03.01.2024 - 23:30,
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Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis bulutu geçişi sırasında drone ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi. Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibatiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale'de etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, Kuzey ve Güney'den girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibatiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise drone ile görüntülendi. Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsünün görüntüsüyle adeta büyüledi.

Kaynak: İHA
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