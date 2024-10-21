Sisam Adası'nda Göçmen Teknesi Battı

Ege'deki Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'a geçiş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Sisam Adası'nın kuzeyinde sabah erken saatlerde battı.
Kazadan kurtulan düzensiz göçmenler, yolculuk yapan 24 kişiden 2'sinin teknenin batması sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 22 düzensiz göçmen, Sisam Limanı'na götürüldü. Hayatını kaybeden kişilerin cesetleri denizden çıkarıldı.
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