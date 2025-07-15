Sisi'den Trump'a Hedasi Barajı Takdiri

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi (Nahda) Barajı'yla ilgili adil bir anlaşmanın sağlanması yönünde sarf ettiği sözleri takdir etti.

Cumhurbaşkanı Sisi, Facebook üzerinden yayımladığı yazılı açıklamada, Trump'ın Hedasi Barajı'yla ilgili anlaşmazlığı bitirme konusunda söylediklerine dikkati çekti.

"Mısır, Trump'ın Etiyopya tarafından inşa edilen Hedasi Barajı'na ilişkin herkesin çıkarlarını göz önünde bulunduran adil bir anlaşmayı sağlamaya ilgi duymasını takdir ediyor." diyen Sisi, Trump'ın Nil Nehri'nin Mısır için bir hayat kaynağı olduğuna vurgu yapmasını da memnuniyetle karşıladı.

ABD Başkanı Trupm, dün Washington'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Etiyopya'daki Hedasi Barajı'yla ilgili sorunu çözmeye çalıştığını dile getirerek, ülkesinin bu sorunu çok hızlı şekilde çözeceğini ifade etmişti.

Hedasi Barajı'nın aslında ABD tarafından finanse edildiğini aktaran Trump, "Barajı inşa etmeden önce sorunu neden çözmediklerini bilmiyorum ancak Nil Nehri'nde su olması güzel bir şey. Nil Nehri'ndeki su hayat kaynağı, Mısır için can damarıdır ve onların bundan mahrum edilmesi inanılmaz bir şey olur." diye konuşmuştu.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, geçen hafta Brezilya'da düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya gelmişti. Medbuli, söz konusu görüşmede, Mısır'ın zarar görmeyeceği şekilde Hedasi Barajı'yla ilgili bir metin hazırlama çağrısı yapmıştı.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.