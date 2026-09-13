Sisi, Modi'ye ticaret hacmini 12 milyar dolara çıkarma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sisi, Modi'ye ticaret hacmini 12 milyar dolara çıkarma çağrısı yaptı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Sisi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolara çıkarılması ve Hindistan'ın Mısır'daki yatırımlarının artırılması çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şennavi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sisi, Modi ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Mısır-Hindistan ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Modi, Mısır'ın zirveye etkin katılımını memnuniyetle karşılarken, Sisi de Hindistan'ın bu yılki BRICS dönem başkanlığını ve üye ülkeler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirme çabalarını övdü.

Açıklamaya göre Sisi, 2023'te stratejik ortaklık seviyesine çıkarılan Mısır-Hindistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolara çıkarılması ve Hindistan'ın Mısır'daki yatırımlarının artırılması çağrısında bulundu.

Sisi, Mısır'ın stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı, geniş serbest ticaret anlaşmaları ağı ve Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi ile diğer sanayi bölgelerinin sunduğu teşvikler başta olmak üzere ülkenin sahip olduğu rekabet avantajlarına dikkati çekti.

Görüşmede imalat, teknoloji, temiz enerji, otomotiv, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, ilaç sanayisi ve bilgi teknolojileri alanlarında işbirliği imkanları da ele alındı.

Modi ise ülkesinin iki ülke arasındaki ilişkileri farklı alanlarda geliştirmeye önem verdiğini belirterek, Hindistanlı şirketlerin Mısır'daki yatırımlarını artırmalarını ve mevcut fırsatları değerlendirmelerini teşvik ettiklerini ifade etti.

Hindistan Başbakanı, iki ülkenin iş dünyalarının rolünün artırılması ve aralarındaki bağların güçlendirilmesinin ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bilgi ve teknoloji transferinin desteklenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca yeni ve yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, ilaç sanayisi ve bilgi teknolojileri alanlarında işbirliği fırsatları ele alınarak iki ülkenin özel sektörleri için yeni imkanların oluşturulması değerlendirildi.

Filistin meselesi ele alındı

Görüşmede, başta Filistin meselesi olmak üzere ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Sisi, krizlerin barışçıl yollarla ve müzakere yoluyla çözülmesi, diplomatik çözümlere öncelik verilmesi, uluslararası hukuka, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ile gerilimin tırmanmasının ve güç kullanımının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Narendra Modi, Dış Politika, Yeni Delhi, Hindistan, Ekonomi, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi, Modi'ye ticaret hacmini 12 milyar dolara çıkarma çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Halk otobüsü devrildi Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

17:15
Anlaşma çok yakın Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
17:00
İsmail Kartal Samandıra’dan çıkmıyor
İsmail Kartal Samandıra'dan çıkmıyor
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 17:39:52. #7.12#
SON DAKİKA: Sisi, Modi'ye ticaret hacmini 12 milyar dolara çıkarma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement