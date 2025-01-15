Sisi ve Biden'dan Gazze için ateşkes görüşmesi

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KAHİRE, 15 Ocak (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ile tutuklu ve rehinelerin takası için Mısır, ABD ve Katar'ın yürüttüğü yoğun arabuluculuk çabalarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre salı günü gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki lider, ilgili tarafların engellerin üstesinden gelme ve anlaşmaya varmak için gerekli esnekliği göstermedeki kararlı tutumlarının önemini vurguladı.

Sisi, Gazze Şeridi'ndeki vatandaşların çektiği ciddi insani acıların sona erdirilmesi ve çatışmanın bölgeye yayılmasının engellenmesi için derhal ateşkes anlaşmasına varılması gerektiğini vurguladı.

İki lider, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler göz önüne alındığında ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmeye devam edilmesinin önemine dikkat çekti.

Aynı gün erken saatlerde açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'daki Gazze ateşkes görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini teyit etmişti.

Kasım 2023'te Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda bir hafta süren ilk ateşkesten bu yana İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes anlaşmasına varılamadı.