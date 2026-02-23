Sisi ve Bin Salman Cidde'de Bir Araya Geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cidde kentinde bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Veliaht Prens Bin Selman resmi ziyaret kapsamında Cidde'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi uçağın kapısında karşıladı.

İkilinin samimi görüntüleri dikkati çekerken Sisi ile Bin Selman, Uluslararası Kral Abdülaziz Havalimanı'ndan Veliaht Prensin kullandığı araçla ayrıldı.

Sisi ile Bin Selman, Cidde'de birlikte iftar yaptı.

Görüşmenin gündemine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.