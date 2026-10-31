Sisi ve Magyar Budapeşte'de görüştü, 44 yolcu vagonu için anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Sisi ve Magyar Budapeşte'de görüştü, 44 yolcu vagonu için anlaşma sağlandı

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Sisi, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü; 44 yolcu vagonunun üretimi ve teslimatında anlaşma sağlandı. Sisi, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, gerilimin önlenmesi ve yeniden imar sürecine geçilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Gazze Şeridi'nde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve yeniden imar sürecine geçilmesi için çalıştığını belirtti.

Macar haber sitesi Daily News Hungary'nin haberine göre, Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Sisi ile bir araya geldi. Sisi ayrıca Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ile de görüştü.

Magyar, Parlamento binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Mısır ile ilişkilerin daha da geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Mısır'ın Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını takdir ettiklerini dile getiren Magyar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Magyar, Mısır'ın Macaristan'ın Afrika pazarlarına, Macaristan'ın da Mısır'ın Avrupa Birliği (AB) pazarlarına erişimine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Enerji, kimya, ilaç, eğitim, araştırma ve güvenlik politikalarını işbirliğinin geliştirilebileceği alanlar arasında sıralayan Magyar, yatırım fırsatlarının Ocak 2027'de yapılacak ortak komisyon toplantısında ele alınabileceğini kaydetti.

Demir yolu alanında anlaşma

Görüşmeler kapsamında, Mısır'a teslimatı beklenen 44 yolcu vagonunun üretimi ve teslimatı konusunda da anlaşmaya varıldı.

Macaristan Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezy, vagonların devlet demir yolu şirketi MAV'ın bünyesindeki Dunakeszi tesisinde üretileceğini açıkladı.

Anlaşmanın daha önce teslim edilen bazı vagonların garanti kapsamındaki onarımlarının yanı sıra ilgili mali yükümlülüklerin ve kredi sözleşmelerinin düzenlenmesini de kapsadığı belirtildi.

Ziyarette basın açıklamasında bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Gazze Şeridi'nde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve yeniden imar sürecine geçilmesi için çalıştığını belirtti.

İsrail'de salı günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından, Ekim 2025'te imzalanan Gazze Anlaşması'nın seyrine ilişkin ilk değerlendirmesi niteliğindeki açıklamasında Sisi, "Mısır olarak iki konu üzerinde yoğun çaba sarf ediyoruz. Birincisi, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması, ikincisi ise yeniden imar sürecine geçilmesidir." ifadelerini kullandı.

Sisi, Magyar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında da "Mısır ile Macaristan arasındaki ilişkiler, onlarca yıl boyunca siyasi koşulların farklılaşmasına ve hükümetlerin değişmesine rağmen varlığını sürdürme ve gelişme kapasitesini kanıtlamıştır. Bu durum, iki halk arasındaki bağların derinliğini, sağlam temellere dayanmasını ve ülkelerimizin çıkarlarına yönelik uzun vadeli ortak vizyonu yansıtmaktadır." dedi.

Stratejik ortaklığın kapsamını genişletmek amacıyla Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nı Mısır'a davet ettiğini belirten Sisi, ziyaretlerin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Mısır Cumhurbaşkanı, "Bugünkü görüşmelerimizde, son yıllarda kayda değer bir gelişme gösteren Mısır-Macaristan ekonomik ve yatırım ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele aldık." diye konuştu.

Sisi, "Mısır'ın enerji altyapısı, doğal gaz taşıma şebekeleri, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kabul ve yeniden gazlaştırma tesisleri alanlarındaki imkanlarından yararlanılması amacıyla, ilgili teknik ve ticari araştırmaların sonuçları doğrultusunda ön değerlendirme görüşmelerine başlanması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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