Sisin Doğa Harikası Görüntüleri

Sisin nehir misali ovaya akması böyle görüntülendi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde sisin nehir misali dağların üzerinden ovaya aktığı anlar ortaya doğa harikası görüntüler çıkardı.
Dinar ilçesi Çölovası'nda yaşanan doğa harikası olay görenleri adeta mest etti. Bölgede avcılık yapan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, sizin dağların üzerinden süzülerek ovaya adeta bir nehir misali aktığı görülüyor.
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