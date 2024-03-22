Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel İfade Verdi

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GAYE ŞEYMA CAN

2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen ve kamuoyuna "para sayma" görüntüleri olarak yansıyan görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında daha önce de eski bina sahibi Ali Rıza Braka, Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi ifade vermişti. 5 yıl önceki görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de sabah saatlerinde davet üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Soruşturmayı yürüten savcılık katına çıkan Öksel ifade verdi. Savcılık kaynakları Öksel'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini paylaştı.