Şişli Belediye Başkanı, İş İnsanı Hakkında Tazminat Davası Açtı - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı, İş İnsanı Hakkında Tazminat Davası Açtı

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24.06.2025 10:38  Güncelleme: 10:41
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Şişli Belediye Başkanı, İş İnsanı Hakkında Tazminat Davası Açtı
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, iş insanı Emrullah Turanlı'nın asılsız ve hakaret içeren söylemleri nedeniyle 500 bin lira manevi tazminat talep etti. Turanlı, Şahan'ı çeşitli aşağılayıcı ifadelerle hedef alırken, Başkan ise kişilik haklarının ihlal edildiğini savunuyor.

(İSTANBUL) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, iş insanı Emrullah Turanlı'nın hakkında kamuoyuna yönelik 'asılsız, hakaret' içeren ve kişilik haklarını ağır şekilde ihlal eden söylemleri olduğunu gerekçe göstererek 500 bin lira tutarında manevi tazminat talebiyle İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

19 Mart operasyonları sonucu "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, iş insanı Emrullah Turanlı'nın "Şişli'nin Kanal İstanbul'u" olarak bilinen inşaat süreciyle ilgili hakkında kamuoyuna 'asılsız, hakaret' içeren ve kişilik haklarını ağır şekilde ihlal eden söylemlerde bulunduğunu belirterek 500 bin lira manevi tazminat talebiyle adliyeye başvurdu. Başkan Şahan'ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Emrullah Turanlı'nın 17 Mayıs 2025 tarihinde Ekol TV'de katıldığı canlı yayında ve 7 Haziran 2025 tarihinde Patronlar Dünyası adlı internet sitesine verdiği röportajda kullandığı ifadelerin hiçbir somut delile dayanmaksızın kamuoyu nezdinde suç isnadı niteliği taşıdığı ve bu durumun "masumiyet karinesi" ile "lekelenmeme hakkını" açık şekilde ihlal ettiği savunuldu.

Turanlı'nın canlı yayında Şişli Belediyesi'ni ve Başkan Şahan'ı "çete lideri yardımcısı", "çete üyesi", "vampir", "eşkıya", "kemirgen" gibi aşağılayıcı ifadelerle hedef aldığı; belediyeye yönelik "yolsuzluk", "rüşvet", "sahte evrak" ve "haksız el koyma" iddialarında bulunduğu ifade edilen dilekçede, bu beyanların toplumda yaratmak istediği algının hukuk dışı olduğu ve kamu vicdanını yanıltmaya dönük bir kara propaganda niteliği taşıdığı belirtildi.

Davalının sahibi olduğu inşaat şirketiyle Şişli'de yürüttüğü projede çok sayıda usulsüzlük tespit edildiğine de dikkat çekilen dilekçede; kamuya terk edilmesi gereken alanların işgal edildiği, ruhsata aykırı inşaat yapıldığı ve gerekli trafik-ulaşım kararları alınmaksızın şantiyeye devam edildiği ifade edildi. Şişli Belediyesi'nin bu hukuksuzluklara karşı görev ve yetki çerçevesinde işlem yaptığı, inşaat faaliyetinin güvenlik nedeniyle durdurulduğu ve kamu yararını koruma amacıyla gereken idari yaptırımların uygulandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Ersöz ve Ermaner tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Şahan hakkında Emrullah Turanlı'nın ortaya attığı iddiaların hiçbir somut delili bulunmamaktadır. Müvekkilimizin yargılandığı dosyada rüşvet, yolsuzluk veya zimmet gibi mali suçlamalar yer almamaktadır. Buna rağmen, medya önünde sistematik biçimde sürdürülen bu karalama kampanyası, açık bir kişilik hakkı ihlali ve ağır bir yargısız infazdır. Soruşturma dosyaları, ruhsat bilgileri, mahkeme kararları ve resmi kurum yazışmaları gerçeğin tam tersini ortaya koymaktadır"

Turanlı'nın açıklamalarının halkı yanıltmaya ve Belediye ile Başkan Şahan'a karşı kamuoyunda itibar kaybı yaratmaya dönük olduğu savunulan başvuruda, ayrıca İstanbul 19. İdare Mahkemesi nezdinde devam eden yargı süreçlerinin çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığı da vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, Emrullah Turanlı, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı, İş İnsanı Hakkında Tazminat Davası Açtı - Son Dakika

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