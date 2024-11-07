Şişli Belediye Meclisi'nde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışması

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Şişli Belediye Meclisinde, "yenidoğan çetesi"ne yönelik açılan davanın sanıklarından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) eski CHP'li Meclis Üyesi ve İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı Ahmet Atilla Yılmaz tartışıldı.

Şişli Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısının ikinci oturumu Meclis 1. Başkan Vekili Nurettin Tan başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda, gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sarı, "yenidoğan çetesi" davasına değindi.

Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını eleştiren Sarı, sağlık sisteminin çöktüğünü iddia etti.

Bunun üzerine konuşmak isteyen AK Parti'li Meclis Üyesi Kadir Demez'e söz verilmedi. Buna tepki gösterip demokrasi gereği konuşabileceğini söylemesi üzerine, Demez'e söz hakkı tanındı.

Çocuklara yönelik istismara şiddetle karşı olduklarını belirten Demez, Sarı'nın sağlıkla ilgili konuşmasında eski CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'a değinmediğini söyledi.

Demez, "Yenidoğan çetesi ortaya çıkmıştır. Yenidoğan çetesinin de lideri Ahmet Atilla Yılmaz'dır. Kendisi İBB Komisyonu üyesidir. İBB Sağlık Komisyonu Başkanıdır. Bu da manidardır." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Ersöz ise adil yargılanma hakkına ve masumiyet karinesine inandıklarını belirterek, yargılaması devam eden bir kişiyle ilgili olarak kesin bir beyanda bulunmanın doğru olmadığını ifade etti.

Yılmaz'ın CHP ile herhangi bir bağlantısı kalmadığını dile getiren Ersöz, "Bu konuyla ilgili olarak genel başkan zaten gerekli aksiyonu almıştır. Arkasından kendisi de istifa etmiştir ama burada düzelteceğim bilgi şu. Kadir Bey tarafından, 'örgüt yöneticisidir' şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Ben iddianameyi okudum. Kendisine böyle bir suçlama söz konusu değil. 'Örgüte yardım' suçlamasıyla kendisi yargılanıyor. Örgüt yöneticiliğini bırakın örgüt üyeliği suçlaması bile yok." ifadelerini kullandı.